Катунь24: В Барнауле усилят контроль за темпами работ по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков и ограждений

В администрации Барнаула обсудили текущий ход ремонтных и строительных работ в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Фото: официальный сайт Барнаула

Говоря о создании комфортных и безопасных условий для участников дорожного движения, что является ключевой задачей нацпроекта, первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков обратил внимание на низкие темпы выполнения работ по нанесению дорожной разметки на улицах Барнаула, установке дорожных знаков и ограждений.

«Это очень важная и серьезная работа, поэтому мы должны организовать ее на должном уровне. В первую очередь это позволит обеспечить безопасность дорожного движения для жителей и гостей нашего города», — подчеркнул Анатолий Воронков.

По информации специалистов профильного комитета, всего в 2021 году запланировано нанесение порядка 98 тысяч квадратных метров дорожной разметки общей стоимостью 27 млн рублей. В настоящее время подрядчиком ООО «Дорожные знаки Алтая» освоено всего порядка 5 млн рублей.

В связи с этим первый замглавы дал поручение провести необходимую работу с подрядной организацией и усилить контроль за выполнением обязательств, взятых в рамках исполнения контракта.

Кроме того, для более эффективного взаимодействия на следующей неделе запланирована рабочая встреча с руководителем подрядной организации, в ходе которой будут обозначены дальнейшие шаги по решению данного вопроса.

Далее председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту Антон Шеломенцев проинформировал о ходе выполнения дорожных работ по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Так, в настоящее время на 11 объектах уже ведется ремонт и строительство, в ближайшее время начнутся работы и на других дорожных участках.

По его словам, на всех объектах соблюдаются установленные сроки, на некоторых работы ведутся с опережением, что позволит выполнить основной объем запланированных работ уже в летний период.

Всего в 2021 году будет отремонтировано 23 участка дорог общей протяженностью более 25 км. На эти цели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выделено 907,2 млн рублей.

Также Анатолий Воронков обратил внимание на выполнение подрядчиками гарантийных обязательств по обслуживанию дорог, сделанных в рамках нацпроекта в прошлом году. Все недочеты они должны устранить до 1 июня, сообщает официальный сайт Барнаула.

Катунь24