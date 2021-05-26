Катунь24: В Алтайском крае автомобиль столкнулся с автобусом. Погиб человек

Сегодня, 25 мая 2021 года, в 13:10 в Поспелихинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Фото: pixabay.com

По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, 64-летний мужчина, водитель автомобиля ВАЗ-2107, двигался от Поспелихи в сторону села Курья. При повороте налево не уступил дорогу автобусу «Киа-Гранберд» и допустил столкновение с ним. Автобус двигался по встречному направлению по маршруту Краснощеково – Барнаул.

В результате ДТП водитель автомобиля скончался от полученных травм в медицинском учреждении. Его пассажир получил телесные повреждения, госпитализирован. Пассажиры автобуса не пострадали.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ГИБДД и выясняли все обстоятельства произошедшего.

Катунь24