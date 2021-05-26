Катунь24: В администрации Барнаула обсудили транспортное обслуживание жителей Затона

В конце мая на территории Барнаула эксперты прогнозируют вторую волну паводка.

Фото: официальный сайт Барнаула

Первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков провёл срочное совещание по транспортному обслуживанию жителей посёлка Затон в случае подтопления территории. Он отметил, что главная задача – предпринять все необходимые меры для минимизации последствий возможного паводка для местных жителей.

Начальник управления ГОЧС Барнаула Владимир Драчев доложил о развитии паводковой ситуации на территории города. По его словам, в ближайшие дни уровень воды в Оби может повышаться от 10 до 15 см в сутки.

Генеральный директор Барнаульского речного порта Александр Крук сообщил, что для транспортного обслуживания жителей посёлка Затон подготовлены теплоходы «ПТ» и «Москва», а также сформировано предварительное расписание движения теплоходов.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Барнаула, в конце недели состоится заседание комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период 2021 года, на котором будут рассмотрены вопросы подготовки всех оперативных служб города к прохождению второй волны паводка на территории Барнаула.

Катунь24