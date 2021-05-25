Катунь24: В Барнауле начался приём детских оздоровительных лагерей

Проверка готовности пройдёт с 24 мая по 11 июня 2021 года.

Фото: Комитет по образованию г. Барнаула

Межведомственная комиссия проверит пожарную сигнализацию, пищеблоки, медпункты, спальные корпуса, игровые комнаты и территории лагерей для того, чтобы все учреждения детского отдыха могли начать работу в 2021 году, уточняет пресс-служба городского комитета по образованию.

Детские образовательные учреждения уже соответствуют требованиям санитарного законодательства: закуплены дозаторы и средства индивидуальной защиты для сотрудников, в каждом корпусе лагерей установлены дезинфицирующие средства для рук. Также на информационных стендах размещены памятки по соблюдению правил дорожного движения, антитеррористической безопасности, а также безопасности на водных объектах.

Сейчас в лагерях проводят как капитальный, так и косметический ремонт. Всего к открытию планируются 7 муниципальных лагерей: «Соснячок», «Дружных», «Медвежонок», «Спутник – 2», «Маяк», «Парус» и «Звездный». Продолжительность смен в них будет составлять 14 дней.

Катунь24