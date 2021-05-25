Катунь24: В России решили ввести уголовное наказание за поддельные номера

С такой инициативой выступил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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По данным издания «Известия», новый законопроект предлагает изменить название статьи 326 УК РФ на «Подделка, уничтожение или использование заведомо поддельного или подложного идентификационного номера транспортного средства».

Нарушителю грозят обязательные работы на срок до 300 часов либо исправительные работы на срок до одного года.

В Госдуме отметили, что существующее наказание, предполагающее лишение прав на срок от шести месяцев до года, не спасает от постоянных нарушений ПДД, которые зачастую совершают «небедные люди».

«В данный момент наказание, которое может получить водитель за использование поддельных номеров без цели совершить преступление, согласно КоАП, — это лишение прав управления автомобилем на срок от шести месяцев до года. Эта мера сегодня не останавливает систематических нарушителей ПДД, которые своим вождением создают опасные для жизни ситуации, причем, как правило, это небедные люди. Именно поэтому в качестве наказания предлагается ввести общественные или исправительные работы. Чтобы не было так: заплатить и забыть, а работая, подумать. Стричь кусты, убирать кладбища, мести улицы», — рассказал Нилов.

Катунь24