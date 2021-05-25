Катунь24: В Барнауле завершился второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Российские спортсмены радовали трибуны своими результатами, а организаторы разыграли квартиру среди болельщиков. Как прошли два заключительных дня соревнований, узнаете в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле завершился второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Третий день барнаульского этапа Кубка мира по гребле встретил спортсменов и болельщиков проливным дождем. И если погода подвела, то результаты российских гребцов радовали трибуны. Захар Петров и Кирилл Романов завоевали золото на каноэ-двойке на 500 метров. А Ирина Андреева, представляющая не только Россию, но и Алтайский край, пришла третьей на каноэ-одиночке на 200 метров.

«Очень чувствуется поддержка, вера. Есть этот домашний дух. Я последний раз такое помню на чемпионате мира в 2014 году в Москве. Я очень рада и счастлива от этой бронзы. Потому что я давно не гонялась на одиночке. Поэтому я безумно довольна», — поделилась своими эмоциями Ирина Андреева, бронзовый призер второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Финальный день соревнований оказался солнечным. Российские мужские двойки на байдарке и каноэ на 1000 метров завоевали бронзовые награды. Особенно болельщики следили за Дмитрием Шаровым. Наш спортсмен смог пробиться в финал на каноэ на 500 метров. Но в решающем заезде силы покинули его, и он оказался лишь седьмым. Зато в миксте, в котором Шаров заменял отсутствующего Ивана Штыля, вместе с Ириной Андреевой завоевали бронзу. При этом оба гребца никогда не были рулевыми в экипажах.

«Ветер, конечно, слева дует. Мы еще и гребем с одной стороны. Я первый раз сел сзади, мне приходилось все это рулить. Было очень тяжело, конечно, еще и ветер сдувал в правую сторону. Пытался, как мог, держать лодку. Было тяжело», — прокомментировал Дмитрий Шаров, бронзовый призер второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

В последний день прошло закрытие этапа Кубка мира. Многие спортсмены сказали, что по уровню поддержки барнаульские болельщики могут конкурировать с венграми, где гребля – национальный вид спорта.

«Больше 100 фотографий я отправил своей семье с церемонии открытия и других активностей. Я впечатлен. За все время моей работы в ICF я мало где видел такие развлечения. Это впечатляет», — отметил Томас Конецко, вице-президент ICF.

Также среди болельщиков прошел розыгрыш главного приза соревнований – квартиры. На такой радостной ноте и закончился второй этап Кубка мира. В Международной федерации каноэ обещают, что это не последние крупные соревнования в Барнауле. Алтайская вода еще примет сотни спортсменов со всей планеты.

Катунь24