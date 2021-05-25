Катунь24: В Алтайском крае вырос спрос на частные дома с начала пандемии

Число сделок на покупку домов с участком выросло в 1,6 раза.

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В I квартале 2021 года на учет поставили около 1 050 объектов индивидуального жилищного строительства, в I квартале 2020 года – порядка 650 объектов. Об этом сообщил «Интерфакс» замглавы управления Росреестра по Алтайскому краю Андрей Рерих.

«Малоэтажный рынок в 2021 году демонстрирует положительную динамику. В I квартале на учет поставлено порядка 1 тыс. 50 объектов индивидуального жилищного строительства, тогда как в I квартале прошлого года было порядка 650 объектов», – рассказал Андрей Рерих.

Так, число сделок увеличилось в 1,6 раза. На 11,8 % выросло число сделок с земельными участками: с почти 17 тыс. в январе-марте 2020 года до 19 тыс. – за такой же период этого года. В Росреестре отметили, что активность на рынке индивидуального жилья наблюдается с апреля 2020 и не спадает до сих пор.

Катунь24