Катунь24: В Барнауле прошла премьера спектакля о творчестве народного артиста России Валерия Золотухина

Постановку представили 20 мая 2021 года в Молодёжном театре Алтая.

Фото: Станислав Хазиев

Спектакль приурочен к 80-летию народного артиста России, педагога, художественного руководителя театра с 2003 по 2013 год Валерия Золотухина. В основу спектакля вошли рассказ «Старики», отрывки из повестей «Дребезги» и «На Исток-речушку, к детству моему», в которых много автобиографичного, проза из дневников артиста, фрагменты писем, уточняет пресс-служба Министерства культуры Алтайского края.

Актёры расскажут историю мальчишки из небольшой деревни. Из-за серьезной травмы он стал инвалидом и хотел уйти из жизни. Однако он услышал по радио выступление Сергея Лемешева и решил стать таким же великим певцом.

«Герой поступил на отделение музыкальной комедии ГИТИСа, потом понял, что хочет быть великим артистом, потом – писателем. Он ставил перед собой большие цели и шёл к ним. И каждый раз добивался поставленных задач», – говорит режиссёр спектакля Анатолий Кошкарёв.

Следующие показы спектакля пройдут 21 мая и 23 июня 2021 года.

Катунь24