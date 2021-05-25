ГОРНЯК22 25.05.2021
Алтайский край

Катунь24: В TikTok теперь можно массово удалять комментарии

Горняк22
11 часов Ago

Таким образом приложение планирует бороться с буллингом и негативом среди пользователей.

Фото: pixabay.com

Теперь пользователи платформы смогут одновременно удалять до 100 комментариев и отправлять в черный список десятки аккаунтов, с которых поступают угрозы или оскорбления.

До этого вычищать ленту от комментариев приходилось вручную.

Новая функция станет доступна в ближайшее время. Она появится в одном из обновлений программы для устройств на Android и iOS.

Катунь24

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