Катунь24: В TikTok теперь можно массово удалять комментарии
Таким образом приложение планирует бороться с буллингом и негативом среди пользователей.
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Теперь пользователи платформы смогут одновременно удалять до 100 комментариев и отправлять в черный список десятки аккаунтов, с которых поступают угрозы или оскорбления.
До этого вычищать ленту от комментариев приходилось вручную.
Новая функция станет доступна в ближайшее время. Она появится в одном из обновлений программы для устройств на Android и iOS.