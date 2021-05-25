Катунь24: В TikTok теперь можно массово удалять комментарии

Таким образом приложение планирует бороться с буллингом и негативом среди пользователей.

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Теперь пользователи платформы смогут одновременно удалять до 100 комментариев и отправлять в черный список десятки аккаунтов, с которых поступают угрозы или оскорбления.

До этого вычищать ленту от комментариев приходилось вручную.

Новая функция станет доступна в ближайшее время. Она появится в одном из обновлений программы для устройств на Android и iOS.

Катунь24