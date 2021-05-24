Катунь24: В Барнауле временно закрыли движение транспорта в районе железнодорожного вокзала

Это связано с подготовкой и проведением информационно-пропагандистской акции «Мы — армия страны. Мы — армия народа».

Фото: pixabay.com

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, движение перекроют 24 мая с 8:30 до 16:00. Автомобилистам нельзя будет проехать от здания № 10 до здания № 9 по площади Победы.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на этом участке и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.

Катунь24