ГОРНЯК22 24.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем славянской письменности и культуры

Горняк22
11 часов Ago

Этот праздник отмечают в нашей стране ежегодно 24 мая.

Фото: пресс-служба губернатора Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко направили поздравление жителям региона:

«Дорогие жители Алтайского края!

Сердечно поздравляем вас с Днем славянской письменности и культуры!

Этот праздник является данью важнейшему событию в истории славянских народов — созданию азбуки просветителями Кириллом и Мефодием. Именно она стала основой русской письменности, способствовала формированию современной культуры. Спустя столетия можно сказать, что кириллица является одним из главных объединяющих начал нашего многонационального государства.

В Алтайском крае, где проживают представители более 140 национальностей, этот день традиционно отмечают широко — выставками и концертами. При государственной поддержке ежегодно в регионе реализуются издательские проекты. В этом году в серии «Алтай. Судьба. Эпоха» выйдут книги об Алексее Ванине, Екатерине Савиновой, Георгии Гребенщикове, Иде Калининой. В крае продолжают поддерживать современных авторов. Эта работа помогает развитию литературного процесса, укреплению духовных и нравственных ценностей.

Сердечно желаем всем счастья, здоровья и благополучия!»

Катунь24

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