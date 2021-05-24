Катунь24: В российские аэропорты могут вернуть курилки

С 1 сентября 2021 года в России изменятся требования к оборудованию специальных мест на открытом воздухе и помещений для курения. Они утверждены совместным приказом Минздрава и Минстроя и будут действовать на протяжении 6 лет.

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Соответствующий документ опубликован 17 мая 2021 года на официальном портале правовой информации.

С осени специальные места для курения можно будет организовать и оборудовать по решению собственника на пассажирских кораблях дальнего плавания, в местах общего пользования многоквартирных домов и в залах аэропортов, где находятся пассажиры после предполетного досмотра. При этом в аэропортах курильщиков не должно быть видно из других помещений.

По новым требованиям, места на открытом воздухе должны быть оснащены пепельницами и обозначены специальным знаком.

В помещениях для курения должны быть двери и приточно-вытяжная вентиляция, чтобы дым не проникал наружу, а также огнетушители. Места для курения в обязательном порядке будут маркировать знаком «Место для курения или потребления никотинсодержащей продукции», а внутри размещать информацию о вреде табака. Также там укажут телефоны горячих линий, где специалисты могут помочь бросить курить.

Катунь24