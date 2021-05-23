Катунь24: Владимир Путин наградил многодетную семью из Бийска

Указ о награждении президент подписал 18 мая 2021 года.

Фото: Правительство Алтайского края

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, супругов Дениса и Олесю Поповых из Бийска, воспитывающих 11 детей, наградили орденом «Родительская слава». Их самому младшему сыну Федору нет еще и двух лет, двое детей ходят в детский сад, семеро в школу, а старшая дочь учится в Алтайском государственном гуманитарно-педагогическом университете им. Василия Шукшина.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени наградили электромонтера филиала компании «РЖД» из Камня-на-Оби Анатолия Гофмана. Олег Несмачный, водитель автобуса Рубцовского пассажирского автотранспортного предприятия, и Александр Андроносов, осмотрщик-ремонтник вагонов вагонного депо Алтайской компании «РЖД», удостоены почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Елену Клюеву, сотрудника краевого Минспорта, наградили знаком отличия «За безупречную службу» XXV лет.

Помимо этого, 19 мая 2021 года глава государства подписал распоряжение об объявлении благодарности президента РФ пятерым жителям Алтайского края.

Галина Буймова, член Совета регионального отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», Юлия Осипенко, заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики Рубцовска, Екатерина Четошникова, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, а также сотрудник этого управления Галина Берлизова удостоены благодарности главы государства за активное участие в подготовке и проведении празднования 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Благодарность за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией получил врач анестезиолог-реаниматолог Алтайского краевого кардиологического диспансера Виктор Рутц.

В скором времени все награжденные получат поздравительные письма от губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Катунь24