Катунь24: В российском лесу нашли бриллианты на 160 млн рублей

Правоохранители обнаружили четыре мешка с бриллиантами и ювелирными украшениями в казанском лесу.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Она рассказала, что в 2018 году гражданин Колумбии украл драгоценности у одной из ювелирных компаний. Произошло это при погрузке после участия в выставке в Казани. Пропажу товара обнаружили в аэропорту. Стоимость чемоданов с сертифицированными бриллиантами и украшениями составила свыше 160 млн рублей.

Личность предполагаемого похитителя удалось установить полицейским. Им оказался гражданин Колумбии Эдгар Алехандро Валеро. По версии следствия, он участвовал в упаковке багажа.

Суд в Казани заочно арестовал преступника. В сентябре 2019 года обвиняемого задержали на территории Аргентины, в марте 2021 года экстрадировали в Россию, а в апреле доставили из Москвы в Татарстан.

«Колумбиец признался, что похищенные изделия он закопал в лесополосе одного из районов Казани. В связи с тем, что место тайника обвиняемый точно не указал, полицейским пришлось исследовать большой участок местности. В результате обнаружено и изъято четыре мешка с драгоценностями. В ближайшее время изъятые драгоценности будут переданы законному владельцу», — сказала Ирина Волк.

Катунь24