Катунь24: Второй день соревнований по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле: торжественное открытие и первые победы

21 мая 2021 года состоялось официальное открытие второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Также на барнаульском гребном канале завершились олимпийские квалификации в Токио. Кто получил заветные путевки, расскажет Вадим Слюсарев

Фото: Катунь 24 Embedded video for Второй день соревнований по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле: торжественное открытие и первые победы

Лучшие представители этого вида спорта будут бороться за 24 комплекта наград. Для Барнаула это первое спортивное событие такого масштаба.

«На несколько дней Барнаул стал эпицентром мировых событий на байдарках и каноэ. Я хочу поблагодарить спортсменов за возможность увидеть всю красоту этого вида спорта в исполнении самых выдающихся мастеров», – поприветствовал участников и гостей соревнований губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Сегодня прошли финалы олимпийской квалификации. Трое наших спортсменов боролись за путёвки в Токио. Светлана Черниговская заняла третье место. Илья Штокалов в напряженной борьбе уступил на последних метрах дистанции и оказался вторым. А вот Наталья Подольская уверенно победила. Теперь у сборной России 16 из 18 возможных лицензий.

Также свои путевки получили Литва, Хорватия, Португалия, Китай и Молдавия. А завтра спортсмены разыграют 9 комплектов наград уже в рамках Кубка мира. Что примечательно, на старт 200-метровой дистанции выйдут алтайские спортсмены Ирина Андреева на каноэ и Александр Дьяченко на байдарке. И, возможно, домашние трибуны помогут им заполучить заветное золото.

Катунь24