Катунь24: В барнаульском парке «Изумрудный» обновят центральную аллею и построят новые детские и спортивные площадки

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» объявлен открытый конкурс на проведение работ по благоустройству парка «Изумрудный». Приём заявок продлится до 31 мая 2021 года. Начальная цена контракта составляет более 92,5 млн рублей.

Фото: официальный сайт Барнаула

В рамках проекта планируется благоустроить центральную аллею, провести дополнительное освещение по второстепенным пешеходным дорожкам, установить сцену, новые малые архитектурные формы, скамейки и урны. Также будет построена беседка для отдыха горожан, сообщает администрация Барнаула.

Кроме того, подрядчик должен будет благоустроить две детские и четыре спортивные площадки с оснащением их необходимым игровым и спортивным оборудованием. Для выгула собак появится специализированная огороженная площадка.

Напомним, в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в парке «Изумрудный» уже был проведен значительный объем работ. Так, по всему периметру была оборудована трёхсегментная дорожка. Почти две трети этой дорожки с асфальтовым покрытием предназначены для велосипедистов и пешеходов, отдыхающих с колясками, любителей скандинавской ходьбы, одна треть, с отсевом, — для занимающихся бегом. Также вдоль дорожек высадили деревья и газон, смонтировали наружное освещение: по проекту установлено 105 фонарных столбов со светильниками.

Кроме того, в 2021 году в рамках нацпроекта будут благоустроены еще две общественные территории, которые победили по итогам голосования в прошлом году: зеленая зона от ул. Герцена, 6 до ул. Белинского, а также Мизюлинская роща.

Катунь24