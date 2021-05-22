Катунь24: В Пермском крае школьник напал с ножом на учителя

Сейчас женщина находится в больнице.

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Инцидент произошел сегодня, 21 мая 2021 года, в городе Березники Пермского края. В лицее № 1 школьник напал на учительницу, сообщили РИА Новости в ГУМВД.

По предварительным данным, у учащегося был нож.

Подозреваемого задержали, учителю врачи оказывают помощь. Ее госпитализировали с ранением шеи.

На своей странице в Instagram глава региона Дмитрий Махонин сообщил, что «за пострадавшей отправлен вертолет для ее дальнейшей транспортировки в Пермь в краевую клиническую больницу».

На месте работает следственно-оперативная группа.

Катунь24