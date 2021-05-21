Катунь24: В Раке проснется великий оратор, а Весы могут столкнуться с неуступчивостью. Гороскоп на 21 мая

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 21 мая.

Овен будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу! При этом попытки окружающих его образумить он может принимать в штыки. Неудивительно, что при таком категоричном настрое день способен принести Овну немало огорчений, хотя на самом деле никаких особенных причин для них нет. Чтобы это понять, звезды гороскопа советуют Овну сегодня корень любых неприятностей искать в себе, а не в других.

Телец по отношению к своим близким и друзьям будет настроен благодушно и немного покровительственно. Ему захочется заботиться о них, как о детях, опекать, помогать и предостерегать от ошибок. При всей искренности его намерений, близкие люди могут быть не в восторге от того, что Телец учит их как жить. Поэтому звезды гороскопа советуют Тельцу сегодня смягчать свой менторский тон, не выходя за рамки обычных дружеских советов.

Лучшее, что могут сделать Близнецы, это провести время со своими самыми близкими и любимыми людьми – с родителями и с детьми. Звезды гороскопа советуют Близнецам устроить для них маленький сюрприз, например организовать небольшой праздник, поездку в планетарий или поход в кафе. Сегодня вы настроены на одну волну, ваши биоритмы совпадают, и вы имеете отличный шанс получить истинное наслаждение от общества друг друга. А заодно – завести разговор о чем-то, о чем в другое время не решались поговорить.

В Раке проснется великий оратор! Ну, если и не великий, то хотя бы неплохой. Раку будет что сказать и он сумеет облечь свои слова в убедительную форму, правда, в течение дня он может то и дело сталкиваться с тем, что окружающие не настроены слушать его вечно. По-настоящему найти выход эмоциям и словам Рак сможет лишь вечером, в кругу семьи и друзей. Звезды гороскопа советуют ему организовать вечеринку, на которой он сможет высказать все, что накипело у него на душе!

Ничто не сможет заставить Льва свернуть со своего пути! Что бы он ни задумал, к какой бы цели ни шел, его практически невозможно отвлечь или тем более сбить с толку. Из-за этого окружающим, особенно тем, кто пытается покомандовать Львом, может казаться, что он сегодня как никогда самонадеян и упрям. На самом же деле Лев просто уверен в том, что делает, на все сто процентов. Также как и в том, что никто не справится с любой задачей лучше него.

Дева должна быть готова к неожиданным поворотам! Впрочем, даже если она заранее спланировала этот день, от нее не требуется отказаться от намеченных задач и целей. Да, сегодня ее планы могут измениться, однако взамен ситуация откроет перед ней новые возможности. Если Дева проявит гибкость и не станет упрямо цепляться за старый план действий, она сумеет вовремя сориентироваться в новой обстановке и воспользоваться подарками судьбы.

Весы могут столкнуться с неуступчивостью и резкостью окружающих, особенно коллег по работе. К счастью, сами они будут обладать гибкостью и дипломатичностью за двоих, а потому способны сгладить острые углы и погасить конфликт еще в зародыше. Вообще, дипломатичность и деликатность Весов будет сегодня выгодно выделять их на общем фоне, обеспечивая им симпатии лиц противоположного пола, друзей и даже начальства.

Скорпион в кругу даже малознакомых людей будет чувствовать себя как рыба в воде – его социальная активность бьет ключом! Звезды гороскопа советуют ему не зацикливаться на своем привычном круге общения и разнообразить его новыми знакомствами. Чем больше новых лиц встретит Скорпион сегодня на своей дороге, тем больше шансов за то, что среди них он найдет по-настоящему интересных и нужных ему людей.

Стрелец будет настроен упорно, как никогда, и нацелен только на победу! Даже если в каком-то деле он потерпел крах, Стрелец будет повторять попытки снова и снова, пока не достигнет успеха. Время принятия решений прошло, сегодня Стрельцу необходимо действовать. Звезды гороскопа говорят, что против его напора не устоит ни одна крепость. Правда, чем серьезнее стоящая перед Стрельцом цель, тем дольше продлится ее осада.

Козерогу полезно немного побыть в роли гуру, поэтому звезды гороскопа советуют ему провести этот день в кругу людей, младших по возрасту, ниже по статусу или уровню профессионализма. Другими словами – в кругу тех, кто будет настроен выслушивать поучительные истории Козерога и даже сможет извлечь из них практическую пользу. Сегодня это благотворно скажется и на самом Козероге, и на его слушателях, которым Козерог способен дать действительно ценные советы.

Водолей в любом деле будет настроен по-боевому! День не склоняет его браться за мелкие проекты, и скорее всего, Водолей будет одержим претворением в жизнь глобальных, амбициозных замыслов. Даже если не все будет складываться гладко, это его не смутит: Водолей видит цель, готов к трудностям и знает, что его не заставят свернуть с пути. Сегодня слова «хочу» и «могу» для Водолея – синонимы, и горе тем людям, которые этого не поймут!

Рыбам представится возможность обдумать какое-то решение, от которого в дальнейшем будет многое зависеть. К счастью, Рыбы не настроены рубить с плеча, они способны тщательно взвесить все «за» и «против». Благодаря обострившимся в этот день аналитическим способностям, они сумеют все продумать и предусмотреть. В результате решение, которое примут сегодня Рыбы, будет застраховано от ошибок.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24