Катунь24: В Алтайском крае бесплатно газифицируют почти 11 тысяч домов

Председатель АКЗС, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко подчеркнул, что эта цифра может измениться, поскольку депутаты будут настаивать на увеличении финансирования.

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По информации Минстроя, на данный момент в Алтайском крае бесплатно подключить к газу могут 10 840 домов. Техническая возможность в 2021 году появится у жителей Ребрихи. На подключение могут рассчитывать физические лица с максимальным часовым расходом газа до 7 кубометров в час и на удалении границы земельного участка не более чем на 200 метров от газораспределительной сети.

«Депутаты готовы поддерживать правительство региона во всех вопросах, связанных с газификацией. Эта тема очень волнует жителей края. Президент озвучил возможность бесплатного подключения, мы обязаны обеспечить все условия для этого. Фракция „Единая Россия“ будет настаивать на увеличении финансирования этого направления, чтобы ускорить темпы газификации в регионе», — отметил председатель АКЗС, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

Обустройство внутри участка потребитель должен будет оплатить сам, а бесплатным будет строительство сетей до земельного участка. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко эту инициативу поддержал и увеличил размер выплаты с 20 до 50 тысяч рублей. Претендовать на компенсацию могут граждане, которым присвоен статус «дети войны», малоимущие и семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации.

«Компенсационные выплаты — хорошая поддержка для наших потребителей. В 2020 году помощью воспользовались более 400 человек. При условии, что компенсируют 50 тысяч рублей, по нашим прогнозам, в 2021 году, воспользоваться льготой, а значит, стать потребителями газа захотят около 2 тысяч человек», — подчеркнул заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Евгений Григоренко.

В скором времени на федеральном уровне будет проработана нормативная база и проектно-сметная документация по реализации мер поддержки, озвученных президентом РФ.

Катунь24