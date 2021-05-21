Катунь24: В Алтайском государственном медицинском университете выбрали ректора

Выборы прошли сегодня, 20 мая 2021 года.

Фото: АГМУ

После подсчёта наибольшее количество голосов – 96 – набрала и.о. ректора АГМУ Ирина Шереметьева, сообщается на сайте АГМУ.

Ирина Шереметьева — доктор медицинских наук, профессор, врач-психиатр высшей категории. Окончила Алтайский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» в 1991 году. Затем интернатуру по специальности «терапия». В ноябре 2019 года стала руководить вузом в статусе «и.о.».

Ранее пост ректора занимал Игорь Салдан.

Катунь24