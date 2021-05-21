Катунь24: В Барнауле установят памятник предприятиям, эвакуированным в Алтайский край в годы ВОВ

Его откроют в Барнауле в июне, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Фото: altairegion22.ru

Министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка уточнил, что памятный знак станет символом уважительного отношения всех послевоенных поколений к истории своего края, к людям, тяжелым трудом приближавшим победу в Великой Отечественной войне.

«Говоря об истории, можно вспомнить про миллионы метров ткани для гимнастерок, сотни миллионов артиллерийских снарядов и более миллиарда патронов, которые Алтайский край дал фронту. Промышленность региона зарождалась именно тогда – в условиях, близких к экстремальным. На мой взгляд, наша важнейшая задача – сохранить память о тех людях, которые каждый день буквально в нечеловеческих условиях ковали победу в тылу. В крае пока нет ни одного памятника этому человеческому подвигу. Я уверен, каждый, кто принимал участие в создании памятника эвакуированным предприятиям, заводам Победы, так мы их называем, вложил в этот памятник частичку своей души», – отметил Вячеслав Химочка.

Память об эвакуированных на Алтай в годы Великой Отечественной войны заводах в регионе решили увековечить в год 75-летия Победы. В Алтайский край в военные годы было эвакуировано более ста предприятий, 24 – заводы общесоюзного значения. Все они ежедневно производили продукцию для нужд фронта.

Идею памятника предложил Алтайский союз промышленников, его возведут полностью за счет средств промышленных предприятий.



Катунь24