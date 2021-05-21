Катунь24: Виктор Томенко провел заседание антитеррористической комиссии Алтайского края

Основным вопросом совместного заседания краевой антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Алтайском крае стало состояние антитеррористической защищенности образовательных учреждений.

Фото: Пресс-служба Правительства Алтайского края Embedded video for Виктор Томенко провел заседание антитеррористической комиссии Алтайского края

«Трагические события прошлой недели, произошедшие в Татарстане, послужили основанием для того, чтобы по всей стране такая работа еще раз была развернута. Она уже организована, ведется на системной основе, планомерно и комплексно. Но тем не менее такие резонансные случаи всегда предполагают принятие особых мер, быстрый анализ положения дел и, возможно, какие-то быстрые решения по изменению ситуации и усилению нашей работы. Премьер-министр страны 17 мая на заседании правительства сообщил об утверждении новых требований к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха, а также дал поручение во исполнение указания президента разработать единые требования по обеспечению безопасности всех школ страны. Акцент был сделан на том, чтобы требования были реализованы повсеместно по всей стране независимо от места расположения и масштаба школ. Мы с вами, соответственно, должны сегодня дать оценку текущего состояния той работы, которая органами власти всех уровней проводится по реализации антитеррористических мероприятий в наших образовательных учреждениях», — отметил Виктор Томенко.

Губернатор подчеркнул, что необходимо продолжить комплекс мер в отношении объектов образования с точки зрения повышения их защищенности, так, с точки зрения готовности различных субъектов образовательного процесса организовать дополнительную работу с учащимися, родителями, педагогическим составом.

Информацию о различных аспектах данной деятельности представили начальник Управления ФСБ России по Алтайскому краю, руководитель оперативного штаба в регионе Юрий Мороз, заместитель председателя правительства края Виталий Снесарь, министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева, руководители правоохранительных структур.

По словам Ольги Казанцевой, для профилактики агрессивного поведения учащихся важно обеспечить психологическое благополучие всех детей. В связи с этим необходимо усилить работу детской психиатрической службы: в Алтайском государственном медицинском университете впервые состоится выпуск специалистов соответствующего профиля. С другой стороны, назрела необходимость более широкого использования в школах проверенных методик разрешения детских конфликтов, технологий антибуллинга, чтобы избегать появления «отверженных» детей. Кроме того, важно усилить работу по поддержанию психологического комфорта в семьях с привлечением учреждений Минсоцзащиты.

Итогом заседания комиссии стало решение о проведении в Алтайском крае ревизии состояния защищенности образовательных учреждений, причем один из основных акцентов будет сделан на работе психологической службы. Будут приняты дополнительные текущие меры по организации пропускного режима, а также по усилению инженерно-технической оснащенности объектов образования с учетом существующих возможностей финансирования.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что в Алтайском крае данная работа будет выстроена в соответствии с новыми едиными требованиями по обеспечению безопасности школ, которые в ближайшее время разработает правительство Российской Федерации.

Катунь24