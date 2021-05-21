Катунь24: В Барнауле выпал град. Видео

Сегодня, 20 мая 2021 года, в краевой столице выпал град.

Фото: Катунь 24

По прогнозам синоптиков, ночью 21 мая в городе возможны заморозки до -3 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северный, 6-11 м/с. Днем столбики термометров покажут +13…+15 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Также без осадков.

В Алтайском крае 21 мая ночью похолодает до +1…+6 гр., местами заморозки 0…-2 гр. В отдельных районах небольшие дожди, в предгорьях местами с мокрым снегом, в утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем в отдельных районах ожидаются небольшие дожди, в утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +11…+16 гр.



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Катунь24