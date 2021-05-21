Катунь24: В Барнауле открылась выставка юной художницы, рисующей по собственной методике

Персональная выставка Аллы Кощеевой открылась в художественном музее Алтайского края. Девушка работает в технике, которую разработала сама. Как Алла создаёт свои работы, узнала журналист нашего телеканала Юлия Шеламова.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле открылась выставка юной художницы, рисующей по собственной методике

Многообразие животного мира в яркой цветовой палитре отражается в работах Аллы Кощеевой. Это далеко не первая персональная выставка 13-летней художницы. Она уже представляла свои работы в художественном музее, галерее «Республика ИЗО», павильоне «Открытое небо» и на других площадках. Самое примечательное в её творчестве – авторские техники. А мама Елена поддерживает все начинания дочери.

«Было много, конечно, слёз. Но я получила дополнительное образование и сейчас сама уже могу учить в принципе, как разговаривать с детьми, как учить не только здоровых детей, но и с особенностями развития. У меня есть своя методика, которую я разработала специально для Али и уже опробовала на детях с другими заболеваниями», – рассказала Елена Кощеева.

Рисовать Алла начала в три года. Большую роль в её творческой жизни сыграл художник и кукольник Борис Щербаков, который несколько лет был учителем девушки. После смерти наставника с художницей занимается мама, также Алла продолжает развиваться самостоятельно. Девочка родилась с врождённым заболеванием – аплазией предплечий и кистей обеих рук.

«У меня есть разные техники, и они свои. То есть я, когда рисую, придумываю какую-то новую технику специально для себя. Потому что я человек особый. Я не такая, как все», – поделилась Алла Кощеева.

С 4 лет Алла выступала на сцене с куклами, которые мама делала специально под неё. Сейчас девушка почти не выступает. Но театр любит и часто смотрит новые спектакли в театрах города. Свою профессиональную жизнь тоже хочет связать с творчеством: мечтает стать художником, дизайнером или режиссером, ещё не определилась.

Два года назад Алла стала лауреатом международной премии «Филантроп» в номинации «Живопись» за свои рисунки на экологическую тему. И останавливаться на достигнутом художница не собирается.

Катунь24