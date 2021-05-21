Катунь24: В Банке России рассказали, какой дизайн будет у новых сторублёвых купюр

На них появятся рельефные метки для определения номинала незрячими людьми. Также у купюр будут крупные контрастные цифры и надписи.

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Отличаться от старой версии будет цветовой оттенок банкноты, а вот размер останется прежним. О деталях новых купюр рассказал в интервью «Российской газете» куратор наличного денежного обращения, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

«Наши банкноты оригинальны, они существенно отличаются от банкнот еврозоны и не копируют их, — ответил он на вопрос о схожести с евро. — Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами», – отметил Михаил Алексеев.

Новые 100 рублей поступят в обращение в 2022 году, их дизайн уже утвердил совет директоров Банка России. Они станут первыми в ряду обновленных банкнот шести номиналов, следующими запланированы к выпуску банкноты в 1000 и 5000 рублей.

На лицевой стороне новой 100-рублевой банкноты будут расположенные на Красной площади объекты, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах. Какие объекты поместят на оборотную стороны, Банк России пока не раскрывает.

Катунь24