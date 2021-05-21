Катунь24: В рамках нацпроекта продолжается комплексное благоустройство аллеи в барнаульском поселке Южном

Выездное совещание прошло в поселке Южном, где выполняются работы по благоустройству зеленой зоны от ул. Герцена, 6 до Куйбышева и ул. Куйбышева до ул. Белинского.

Фото: Администрация Барнаула

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев совместно с представителями подрядной организации и проектировщиками осмотрели площадку и текущий ход работ, обсудили расположение будущих пешеходных дорожек, чтобы максимально сохранить ценные зеленые насаждения, планируемое расположение мест для отдыха и другие технические вопросы, связанные с реализацией проекта.

Как отметил председатель комитета, у подрядчика предусмотрен большой объем работ, так как предполагается комплексное благоустройство аллеи. С учетом того, что она разделена улицей Куйбышева, зонирование выполнено на обеих частях равномерно, чтобы по всей длине были зоны притяжения.

«Территория достаточно большая и будет знаковой в поселке Южном. Мы обсудили этот проект с местным активом, все поддержали проектные решения. В ходе производственных работ будем также привлекать активное население: и в целях контроля работ, и с целью возможных корректировок», — добавил Антон Шеломенцев.

Напомним, в прошлом году жители города Барнаула приняли участие в отборе общественных территорий, по итогам голосования лидерами стали зеленая зона поселка Южного и Мизюлинская роща. Их благоустройство ведется в этом году.

Производитель работ СК «Город» Александр Шаманин рассказал, как идет ремонт и что будет выполнено в рамках проекта по благоустройству аллеи в поселке Южном:

«Мы приступили к выполнению работ в начале мая. За это время выполнено зонирование территории, ведется демонтаж асфальтового покрытия и бордюрного камня, разрабатываются котлованы под новые дорожки. Также в ближайшее время приступим к устройству столбов освещения. Основные работы будут завершены до конца лета. Полностью сдать проект планируется к середине октября».

Так, планируется заасфальтировать пешеходные и велодорожки, установить малые архитектурные формы, лавочки, детские игровые площадки. К имеющимся деревьям и кустарникам на аллее высадят более полутысячи саженцев, при этом будут снесены аварийные деревья. Также подрядчик обустроит газоны и клумбы с многолетниками, декоративные композиции из камней, кустарников, цветов. В вечернее время зеленая зона будет освещена. На аллее появятся две детские площадки, девять игровых комплексов, три спорткомплекса. Проектом предусмотрено устройство велодорожки, площадок для проведения культурных мероприятий. Кроме того, здесь установят камеры видеонаблюдения. Стоимость всех работ составит 99 млн рублей.

Напомним, благоустройство территории выполняется по программе «Формирование современной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как подчеркнул Антон Шеломенцев, сейчас жители Барнаула могут принять участие в отборе общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году.

Отдать свой голос можно на портале 22.gorodsreda.ru или в специальном разделе «Голосование по выбору объектов благоустройства» на официальном сайте города.

Катунь24