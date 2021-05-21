Катунь24: В огороде жительницы Алтайского края нашли брошенного лосёнка

Животное обнаружила 18 мая 2021 года жительница села Рассказиха. Малыша спасли охотоведы хозяйства «ИнТур».

Фото: Министерство природы Алтайского края

Лосёнку ещё не исполнилось и месяца. Его нашли обессиленного и беспомощного. Специалисты охотничьего хозяйства обследовали прилегающую к селу территорию, однако его мать-лосиху не обнаружили, уточняет пресс-служба Министерства природы Алтайского края.

Детёныша поместили в сарай и накормили коровьим молоком. Вчера, 19 мая 2021 года, его доставили в Алтайскую краевую общественную организацию помощи диким животным «Ноев ковчег». Там специалисты установили пол лосёнка – он оказался мальчиком.

Сейчас состояние спасенного животного удовлетворительное, он проходит лечение и восстановление под контролем ветеринаров. После его поместят в специальный вольер и решат вопрос дальнейшей судьбы. Специалисты отмечают, что выпустить его обратно в природу невозможно – детёныш сразу же погибнет. Вероятнее, он будет помещен в один из зоопарков.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Минприроды АК (@min_prirodyak)

Катунь24