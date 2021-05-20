Катунь24: В Барнауле прошел кастинг актёров в Академию известного кинорежиссёра Никиты Михалкова

Алтайским актерам сложно попасть на столичную сцену. Сегодня, 19 мая 2021 года, у них была возможность показать свои способности перед наставниками из Москвы.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле прошел кастинг актёров в Академию известного кинорежиссёра Никиты Михалкова

Вот уже в 6 раз ведущие педагоги Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова отправляются в города России за молодыми талантами. В этом году набор пройдет всего в пяти из них, одним из этих городов стал Барнаул. По традиции участникам кастинга нужно пройти личное собеседование с жюри конкурса. Основная задача – уложиться в положенное время и показать всё, на что способны.

«Главный критерий – это талант, способность преодолевать себя, трудиться, чтобы был материал, который мог сказать о человеке как о художнике. После поступления ждет огромное количество работы, сильной работы: встречи, мастер-классы режиссеров, актеров», – рассказал педагог Академии Никиты Михалкова, педагог Школы-студии МХАТ, актёр Михаил Милькис.

Также для всех участников провели мастер-класс по специальной технике актерского мастерства. Уже после него участники смогут применять полученные знания на своей игре.

Победители регионального этапа выступят в Москве перед Никитой Михалковым. Лучшие из них получат год бесплатного обучения в Академии, а после защитят дипломную работу: поставят спектакль на учебной сцене ГИТИСа.

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