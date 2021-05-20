Катунь24: В Барнауле прошла церемония спецгашения почтового конверта, посвященного II этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

В честь международных соревнований «Почта России» выпустила почти 100 тысяч экемпляров. Торжественная церемония спецгашения конверта прошла сегодня, 19 мая 2021 года.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле прошла церемония спецгашения почтового конверта, посвященного II этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Гашением называют проставление оттиска почтового штемпеля на знак почтовой оплаты. Например, поверх наклеенной марки. Специальное же гашение организуют в честь исторических событий и памятных дат. Для Барнаула и всего Алтайского края таким событием стал второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Наш регион на соревнованиях представляет чемпион Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ Александр Дьяченко. Фотография спортсмена попала на все конверты, транспортные карты и баннеры, выпущенные к соревнованиям. Кроме того, «лицом» конверта также стала и мастер спорта России международного класса по гребле на байдарках и каноэ, серебряный призер чемпионатов Европы и мира Ирина Андреева.

«Я очень рад тому, что меня разместили на открытках, на баннерах. Очень здорово. Поддержка чувствуется, и я рад!» – поделился Александр Дьяченко.

Любой желающий житель или гость Барнаула сможет поставить оттиск уникального почтового штемпеля на любую филателистическую продукцию. Штемпель будет доступен с 19 по 23 мая в почтовом отделении по адресу: проспект Ленина, 54.

Катунь24