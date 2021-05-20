Катунь24: Виктор Томенко провёл рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае

Рабочая встреча была посвящена подготовке ежегодного доклада о деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае за 2020 год, широкое обсуждение пройдет в конце мая 2021 года.

Фото: Антон Червяков

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрея Осипова, подготовка доклада проходила с участием широкого круга экспертов, которые выделили как примеры положительного решения вопросов по обращениям предпринимателей, так и системные проблемы в сфере предпринимательства. Они также озвучили предложения по совершенствованию законодательства в сфере экономики и ряд других актуальных вопросов. Учтена информация из городов и районов края, где ведется постоянная работа с предпринимательским сообществом. Кроме того, в докладе впервые был предусмотрен раздел о влиянии пандемии на развитие бизнеса в Алтайском крае, уточняет пресс-служба правительства Алтайского края.

По словам Андрея Осипова, закрытие бизнеса всегда воспринимается как пугающее событие. В то же время для таких людей предпринимательство стало смыслом жизни, и, как правило, они находят новые варианты для ведения своего дела.

Кроме того, бизнес-омбудсмен проинформировал губернатора об инициативах на федеральном уровне по смягчению условий предстоящей маркировки молочной продукции, в частности, по упрощению работы розничной торговли в сельской местности.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего совершенствования регионального налогового законодательства, которые сегодня остаются на повестке дня. Актуальными являются вопросы по снижению ставок по упрощенной системе налогообложения для субъектов предпринимательства, переходящих с ЕНВД, и предоставления льгот при уплате налога на имущество по кадастровой стоимости.

Как отметил Виктор Томенко, в Алтайском крае выстроена достаточно эффективная система взаимодействия органов власти с предпринимателями, а содержание данной работы постоянно актуализируется. В ближайшее время Виктор Томенко планирует принять участие в мероприятиях Конгресса предпринимателей Алтайского края.

Катунь24