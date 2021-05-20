Катунь24: В правительстве Алтайского края рассмотрели итоги исполнения краевого бюджета за I квартал 2021 года

По итогам первого квартала текущего года краевой бюджет исполнен по доходам в сумме 29,8 миллиарда рублей, по расходам – 29,3 миллиарда рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 19 и 27 процентов соответственно.

Фото: Антон Червяков Embedded video for В правительстве Алтайского края рассмотрели итоги исполнения краевого бюджета за I квартал 2021 года

Информацию об исполнении краевого бюджета представил заместитель председателя правительства Алтайского края, министр финансов региона Данил Ситников.

Исполнение краевого бюджета по налоговым и неналоговым доходам составило 15,3 миллиарда рублей, рост к исполнению за аналогичный период прошлого года – 20 процентов, поступление финансовой помощи из федерального бюджета составило 14,5 миллиарда рублей, рост к исполнению за аналогичный период прошлого года – 19 процентов.

По информации официального сайта Алтайского края, в полном объеме профинансированы расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, на осуществление социальных выплат населению, на оплату коммунальных услуг, потребленных учреждениями бюджетной сферы. Объем переданных в бюджеты муниципальных образований межбюджетных трансфертов в отчетном периоде составил 8,6 миллиарда рублей.

«На реализацию национальных проектов на территории Алтайского края в 2021 году всего будет направлено 19,3 миллиарда рублей. В первом квартале на выполнение мероприятий региональных проектов в крае, реализуемых в рамках национальных проектов, за счет всех источников направлено 1,995 миллиарда рублей, или 10 % от годовых назначений», – уточнил о финансировании нацпроектов в Алтайском крае Данил Ситников.

Губернатор Виктор Томенко обратил особое внимание на выполнение обязательств в рамках реализации мероприятий с использованием краевых и федеральных средств.

«Несмотря на то, что собственные доходы и трансферты из федерального бюджета пока несколько ниже уровня прошлого года в бюджете, тем не менее профицит прошлого года на 1 января 2021 года позволил нам сформировать расходы консолидированного бюджета на уровне 162 миллиардов рублей против 148 миллиардов рублей прошлого года. Мы увеличили его еще на 10 %. Это требует от каждого распорядителя средств очень внимательной, кропотливой и настойчивой работы по максимальному освоению этих средств», – подчеркнул Виктор Томенко.

Катунь24