Катунь24: Виктор Томенко провёл встречу с Общественным советом по вопросам молодежной политики

Она прошла вчера, 18 мая 2021 года. На встрече губернатор Алтайского края обсудил с участниками реализацию Всероссийской акции #МыВместе и итоги конкурсной кампании на соискание в 2020 году грантов федерального и краевого уровней.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Виктор Томенко провёл встречу с Общественным советом по вопросам молодежной политики

Алтайский край занял второе место в Сибирском федеральном округе по количеству заявок (488), поступивших в 2020 году на Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов. Федеральное агентство по делам молодежи поддержало 42 проекта Алтайского края, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Молодежные инициативы также получили финансовую поддержку за счет предоставления грантов губернатора Алтайского края. По словам начальника краевого управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерины Четошниковой, в 2020 году было заявлено 127 проектов из 20 муниципалитетов края. По итогам конкурса поддержано 36 проектов на общую сумму 6 миллионов рублей.

На заседании Общественного совета были представлены проекты, связанные с организацией молодежных площадок для общения, раскрытия интеллектуального и творческого потенциала, обмена опытом и так далее. Пресс-секретарь Молодежного парламента Алтайского края Светлана Власова презентовала проект «Школа «МедиаМир». Медиапроект «Родился-пригодился» авторства руководителя студии креативных решений «На репите» Никиты Тушева стал заметным событием в медийном пространстве и завоевал свою постоянную аудиторию.

Региональная образовательная программа «Школа дебатов», о которой подробно рассказал кандидат филологических наук, доцент Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Артем Шмаков, стала популярна не только среди студенческой молодежи, но и у более взрослой аудитории.

Заведующий сектором по делам молодежи отдела по физической культуре и спорту администрации Косихинского района Татьяна Болдакова поделилась опытом создания в районе креативного пространства «Вертушка». Начальник отдела молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Бийска Юлия Игушева рассказала о проведении в городе III Открытого окружного молодежного форума.

Также были презентованы Региональный центр общественных инициатив и международных программ «Точка» и программа проектного мышления «Проектный Алтай» (Центр поддержки и развития общественных инициатив «СФЕРА», директор Владимир Купин), «Мобильный Дом культуры» (Алтайский государственный педагогический университет, режиссер Инна Микушина).

Также подведены итоги реализации в крае общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Представители студенческой молодежи рассказали о волонтерских инициативах, реализованных в крае в прошедшем году. Проект «Школа юного спасателя» представил студент Алтайского транспортного техникума Александр Чащин, марафон добрых дел «Все на борт!» — заместитель председателя исполнительного комитета Лиги студентов АлтГУ Дарья Кондратова.

Губернатор отметил, что система поддержки добровольчества, которой краевые власти целенаправленно занимаются, выработана достаточно разносторонняя и устойчивая. «В период пандемии этот факт тоже нашел подтверждение в рамках работы волонтерских организаций, реализации волонтерских акций», — уточнил он.

Виктор Томенко особо подчеркнул, что многие проекты продолжают свое существование уже в формате движений, клубов, постоянно действующих направлений. Глава региона также отметил важность распространения положительного опыта реализации интересных молодежных проектов на всей территории края.

«Прошу вас способствовать тому, чтобы лучшие практики, которые вырабатываются у нас в крае или о которых мы узнаем за пределами региона, по максимуму становились доступны, известны в наших муниципалитетах», — обратился Виктор Томенко к участникам заседания.

Катунь24