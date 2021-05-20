Катунь24: В России упростят регистрацию по месту жительства и пребывания

С 1 июля 2022 года зарегистрироваться по месту жительства или пребывания можно будет с помощью портала госуслуг. Однако для отметки в документе все равно придется идти в регулирующий орган.

Фото: Катунь 24

Соответствующее постановление утвердил глава правительства Михаил Мишустин.

«Постановление, в частности, фиксирует, что заявитель имеет право получить свидетельство по почте без посещения органов учета. Эта услуга также будет доступна на едином портале», — уточнили в кабмине.

Чтобы поставить отметку в паспорт, придется лично посетить офис регистрирующего органа.

Кроме того, в документе отмечается, что заявитель может выбрать любой орган учета в пределах городского округа или муниципального района, а в городах федерального значения — любое профильное подразделение на их территории.

Катунь24