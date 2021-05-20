Катунь24: В Барнауле в «Ночь музеев» перекроют улицы и запустят ночные трамваи

Во время проведения акции «Ночь музеев», с 18 часов 22 мая до 2 часов 23 мая, в Барнауле перекроют движение всех видов транспорта на ул. Льва Толстого от пр-та Ленина до ул. Максима Горького и на ул. Ползунова в границах Красноармейского и Социалистического проспектов.

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Как пояснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, движение автобусов во время перекрытия организуют по следующим схемам:

по маршрутам № 17, 73: … пр-т Красноармейский – разворот на пересечении пр-та Красноармейского с ул. Ползунова – пр-т Красноармейский – ул. Пушкина – пл. Спартака, в обратном направлении – по маршрутам;

по маршрутам № 47, 57, 60: … пр-т Красноармейский – разворот на пересечении пр-та Красноармейского с ул. Ползунова – пр-т Красноармейский – ул. Пушкина – пр-т Социалистический, далее – по обычным маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам;

по маршрутам № 109, 109оп: … пр-т Ленина – ул. Пушкина – пр‑т Красноармейский – разворот на пересечении пр-та Красноармейского с ул. Гоголя – пр-т Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении: … пр-т Красноармейский – ул. Пушкина – пр-т Социалистический – ул. Ползунова, далее – по маршрутам.

Кроме этого, в ночь на 23 мая для участников «Ночи музеев» продлят работу городского электрического транспорта до 3 часов утра.

На линию в это время выйдут шесть троллейбусов и шесть трамвайных вагонов. Движение будет организовано по следующим маршрутам:

троллейбусный маршрут № 7 «ул. Взлетная – пл. им. В. Н. Баварина» – ул. Попова, ул. Балтийская, ул. Малахова, ул. Юрина, ул. Матросова, пр-т Ленина;

трамвайный маршрут «ст. Докучаево – пл. Свободы» – ул. Попова, ул. Антона Петрова, ул. Северо-Западная, пр-т Ленина, пр-т Строителей, пр-т Красноармейский, ул. Ползунова.

Напомним, вечером 22 мая 2021 года в рамках акции «Ночь музеев — 2021» в Барнауле будут работать 33 культурные площадки. В этом году акция пройдет под общим девизом «Больше чем музей…». Она посвящена Международному дню музеев, Году науки и технологий в России, 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, 200-летию со дня рождения Федора Достоевского, 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, 60-летию полета в космос Юрия Гагарина и Германа Титова, 80-летию со дня рождения актера театра и кино Валерия Золотухина, второму этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ и Году десятилетия детства.

Общая программа акции «Ночь музеев — 2021» размещена на официальном сайте Министерства культуры Алтайского края, а также в официальной группе акции в социальной сети «ВКонтакте».

Катунь24