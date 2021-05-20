Катунь24: В правительстве Алтайского края прокомментировали гневное письмо генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки

Телеканал проиграл тендер на трансляцию второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдёт с 20 по 23 мая 2021 года.

Фото: Михаил Полубедов

В открытом письме продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказала мнение, что выигравшая конкурс на проведение трансляции компания не сможет полноценно её организовать. В правительстве Алтайского края в ответ на выпад отметили, что аукцион прошел с соблюдением всех требований законодательства: «Регион Телеком» выиграл, т.к. предложил наименьшую цену. «Матч ТВ» подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу, однако обращение телеканала отклонили 18 мая 2021 года.

Трансляцию соревнований проведёт тюменская компания «Регион Телеком». Уже 11 лет компания проводит телеэфиры крупных спортивных соревнований. Сигнал с трансляции будет идти на 58 стран, в том числе и на канале Eurosport.

«Мы работаем по всей стране и в зарубежье. Это и биатлон в Тюмени и ХМАО, мы работаем с международной федерацией дзюдо, показываем соревнования в России и ближнем зарубежье. Транслируем почти все матчи сборной Казахстана, работали на трансляции ЧМ по футболу в Сочи и Волгограде», – рассказал Znak.com директор «Регион Телеком» Александр Кондалов.

Он также отметил, что «Регион Телеком» находится в партнёрских отношениях с «Матч ТВ». После объявления итогов тендера 11 мая 2021 года тюменские операторы предлагали «Матч ТВ» использовать сигнал для трансляции, но ответа не получили.

Катунь24