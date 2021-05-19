Катунь24: В центре Барнаула столкнулись друг с другом несколько автомобилей
Один из них – машина таксиста Uber.
Фото: Инцидент Барнаул
Фотографиями аварии поделились подписчики группы «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте». Она произошла на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Димитрова в районе 23 часов 18 мая 2021 года.
На фотографиях видно не менее 4 машин с поврежденной передней частью. На месте происшествия, по словам очевидцев, находятся несколько машин скорой помощи. О пострадавших, а также причины и детали аварии не сообщаются.