ГОРНЯК22 19.05.2021
Алтайский край

Катунь24: В центре Барнаула столкнулись друг с другом несколько автомобилей

Горняк22
8 часов Ago

Один из них – машина таксиста Uber. 

Фото: Инцидент Барнаул

Фотографиями аварии поделились подписчики группы «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте». Она произошла на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Димитрова в районе 23 часов 18 мая 2021 года.

На фотографиях видно не менее 4 машин с поврежденной передней частью. На месте происшествия, по словам очевидцев, находятся несколько машин скорой помощи. О пострадавших, а также причины и детали аварии не сообщаются.

Катунь24

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