Катунь24: Виктор Томенко оценил ход посевной в Алтайском крае

Губернатор Виктор Томенко сегодня, 18 мая 2021 года, посетил хозяйство Владимира Устинова в Косихинском районе. О настроениях аграриев – в материале Глеба Полянского.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Виктор Томенко оценил ход посевной в Алтайском крае

Хозяйства Алтайского края провели яровой сев на половине запланированных площадей. Общий посевной клин в регионе – более 5 миллионов гектаров. В минувшем году урожайность была немного ниже среднемноголетней нормы, зато ситуация на рынке позволила аграриям получить рекордную прибыль. На этот год прогнозы пока осторожные, тем более что весна выдалась сухая. Апрель и май в Алтайском крае в этом году не баловали осадками, поэтому верхний слой почвы достаточно сухой. Современные посевные комплексы позволяют поместить семена на оптимальную глубину. В хозяйстве на счету каждый день, чтобы успеть посеять в срок – от этого во многом зависит будущий урожай. Опыт накоплен огромный, Владимир Устинов – один из пионеров фермерства в регионе, для него это уже 32 по счёту посевная.

«Мы посевную заканчиваем сегодня. Основной клин – это пшеница, около 1300 гектаров мы засеиваем. Так что мы практически посевную закончили в нормальные агротехнические сроки. Несмотря на то что погода несколько нас отодвинула. Пришлось организовать двухсменную работу. Люди научены, настроены, и посевная прошла относительно благополучно и без проблем», – рассказал Владимир Устинов, глава фермерского хозяйства.

Почти на 3 тысячах гектаров в хозяйстве сеют пшеницу, рапс, горох, в конце мая-начале июня придёт черёд гречихи. Качественное зерно и семена поставляют не только переработчикам Алтайского края и других регионов страны, но и за рубеж – в Казахстан и Монголию. Снижать темпы аграрии не намерены, ведь потребность в российском продовольствии только растёт. И крупнейший в стране посевной клин – одно из важных конкурентных преимуществ нашего региона.

«Почти половина площади посеяна. 44 %, 2 миллиона гектаров. 1 миллион 100 тысяч – это зерновые и зернобобовые. Всё остальное – это технические культуры. Они посеяны уже на 70-80 %», – отметил Виктор Томенко, губернатор Алтайского края.

В хозяйстве Владимира Устинова есть необходимые мощности для хранения 9 тысяч тонн зерна, чтобы реализовать его можно было в оптимальные сроки и по хорошей цене. Поэтому в хозяйстве с оптимизмом смотрят в будущее. Хорошая прибыль и льготные кредиты от государства по ставке 2,5 % годовых позволяют фермерам вовремя обновлять парк техники, чтобы ни один технологический процесс не был сорван. А это уже залог продовольственной безопасности не только Алтайского края, но и всей страны.

Катунь24