Катунь24: В России решили запретить вылавливать китов и дельфинов

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который запрещает промышленное и прибрежное рыболовство китов, дельфинов и морских свиней. Документ опубликован в понедельник в электронной базе палаты.

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Изменения предлагают внести в статью 15 закона «Об исключительной экономической зоне РФ» и статью 26 закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

«В дополнение к уже реализованным мерам нормативно-правового характера в отношении особенностей добычи, использования морских млекопитающих и требований к их содержанию законопроектом предусмотрен запрет на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства китов, дельфинов и морских свиней (млекопитающие отряда Cetacea — из кода ТН ВЭД ЕАЭС 01061200) с учетом их биологических особенностей и значения для экосистемы морей», — говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, правительство сможет устанавливать более строгие режимы ограничения или регулирования рыболовства морских млекопитающих в исключительной экономической зоне РФ, вплоть до запрещения рыболовства отдельных видов.

Напомним, в конце 2020 года в России ужесточили требования к правилам добычи этих животных в учебных или зрелищных мероприятиях. Теперь получить квоту можно будет только после рассмотрения заявки профильной правительственной комиссией. С начала 2021 года года таких разрешений не выдавалось.

Вопрос о запрете вылова морских млекопитающих в промышленных целях подняли после обнаружения в 2018 году «китовой тюрьмы» с сотней белух и косаток на Дальнем Востоке. Их планировали продать в Китай. Тогда стало известно, что квоты на их вылов выделили незаконно. К решению проблемы подключились общественники, парламентарии, учёные. После вмешательства президента и его поручений в России начали корректировать законодательство о добыче и использовании морских млекопитающих, пишет Парламентская газета.

Катунь24