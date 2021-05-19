Катунь24: В селе Алтайского края благоустроят набережную

Участок благоустроят в Павловске в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Фото: Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края

Сейчас на объекте подрядчики обустраивают площадки с покрытием из брусчатки, после чего здесь будут установлены малые архитектурные формы, арт-объекты: скамьи, освещение, пешеходный тротуар, арт-объект «Солнечные часы» и декоративная решетка «Свадебные кольца». Кроме того, на набережной также отремонтируют переходный мостик в акваторию водохранилища: положат настил и установят перила. Завершить благоустройство должны к концу июня 2021 года.

«В Павловске очень мало площадок, где можно провести время с семьей и детьми, в основном это центр села. Набережная станет новым местом, где будет комфортно и безопасно гулять», – пояснил глава Павловского сельского совета Роман Пинтяшкин.

Общая стоимость работ составит почти 3 млн рублей, средства по нацпроекту выделены из федерального и краевого бюджетов.

Катунь24