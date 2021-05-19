Катунь24: В Барнауле обсудили изменения и дополнения в правила землепользования и застройки

Участники встречи подчеркнули, что вопросы градостроительства на сегодняшний день вызывают пристальное внимание горожан, которые хотят разобраться в этой непростой теме при помощи в том числе представителей власти.

Фото: Андрей Чурилов

В обсуждении участвовали руководители администрации города, органов территориального общественного самоуправления районов Барнаула, архитекторы, члены Общественной палаты города, а также депутаты Барнаульской гордумы: Галина Буевич, Дмитрий Абалымов, Дмитрий Ильиных, Александр Локтев, Иван Нифонтов, Евгений Носенко, Иван Огнев, Вячеслав Перерядов, Юрий Ряполов и Сергей Струченко. Модератором круглого стола выступил заместитель главы администрации города, руководитель аппарата, секретарь Барнаульского местного отделения «Единой России» Юрий Еремеев.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев отметил что поправки в действующие правила помогут привести их в соответствие с федеральными. Правоотношения, появившиеся до внесения изменений, будут сохраняться. Кроме того, участники отметили, что жителям города необходимо подробнее разъяснять вопросы владения имуществом, чтобы не появлялось поводов манипуляции горожанами, уточнили в пресс-службе городской администрации.

«Правоотношения, возникшие до внесения изменений, сохраняются. Если земельный участок оформлен на праве собственности с видом разрешенного использования для индивидуальной жилой застройки, то собственник земельного участка может осуществлять и реконструкцию, и строительство индивидуального жилого дома. Если собственнику дома предстоит процедура оформления земельного участка, то это также возможно при соблюдении предусмотренных законодательством процедур», – отметил Антон Воробьев.

По словам члена Общественной палаты города Валида Газиева, сегодня строительные компании финансово не готовы массово расселять частный сектор из-за цены, которую запрашивают жители этих территорий. Поэтому ни один застройщик выкупать и расселять, тем более насильно, не будет.

Участники обсуждения также обратили внимание на проблему существования недобросовестных застройщиков. Кроме того, эксперты подчеркнули необходимость пересмотра Генерального плана города. Так, барнаульские депутаты уже работают в направлении сбора предложений от жителей города по изменению главного градостроительного документа. Так, депутаты Александр Локтев и Иван Нифонтов инициировали на базе Железнодорожного района создание рабочей группы, куда вошли и активисты частного сектора. От лица депутатов гордумы её председатель Галина Буевич и руководитель фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслав Перерядов предложили представителю инициативной группы барнаульцев по рассмотрению предложений жителей Железнодорожного района о внесении изменений в Генеральный план провести встречу с депутатами БГД.

Катунь24