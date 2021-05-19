ГОРНЯК22 19.05.2021
Алтайский край

Катунь24: В Барнауле бывшего сотрудника ДПС осудили за взятки от предпринимателей

Горняк22
8 часов Ago

Суд назначил ему 6,5 лет лишения свободы условно.

Фото: pixabay.com

Как сообщают в Следственном комитете, с 2015 по 2017 год инспектор ДПС частями брал от предпринимателя взятку за беспрепятственный проезд через весовой контроль на Правобережном тракте Барнаула.

За два года бывший полицейский смог получить на подконтрольный банковский счет более 248 тысяч рублей.

Преступление в итоге выявили сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: