Катунь24: В Барнауле на сутки отключили горячую воду по нескольким адресам

Эту меру приняли для устройства временной линии горячего водоснабжения и заглушки на магистральном трубопроводе, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

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Горячее водоснабжение отключено с 8:00 19 мая до 8:00 20 мая в районе улиц Попова, Балтийской, Шумакова и проезда Северного Власихинского. В это время специалисты переложат 300 метров магистрального трубопровода на улице Балтийской.

Временно без горячей воды останутся 12 403 жителя Барнаула из 35 многоквартирных домов, 14 административных зданий, детского сада и школы.

Как уточнили в пресс-службе СГК, данные работы позволят не отключать потребителей от горячей воды на весь срок ремонта, а ограничиться кратковременными периодами. Еще одно понадобится для снятия заглушек и введения отремонтированного трубопровода в работу.

Ранее, 17 мая 2021 года, в Барнауле начались испытания тепловых сетей с отключением горячей воды.

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