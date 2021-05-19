Катунь24: В алтайском селе мужчина убил приятеля колуном из-за уборки дома

Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: pixabay.com

Осужденный жил в Троицком районе с односельчанином в доме хозяина, у которого они подрабатывали.

В декабре 2021 года во время распития алкоголя между мужчинами произошла ссора, они начали высказывать друг другу претензии по поводу уборки дома.

Чтобы успокоить коллегу, мужчина несколько раз ударил его по голове колуном для дров. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Мужчина свою вину в случившемся признал, подчеркнули в региональном Следкоме.

Катунь24