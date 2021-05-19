Катунь24: В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» появился новый житель
Зебра Василий приехала в Барнаул из красноярского зоопарка «Роев ручей» сегодня, 18 мая 2021 года.
Фото: Катунь 24
О том, что в барнаульском зоопарке появится новый житель, горожанам сообщили в Instagram-аккаунте «Лесной сказки». Сотрудники зоопарка самостоятельно привезли Василия из Красноярска.
Сейчас зебра уже познакомилась со своим новым домом и начинает в нём обживаться. Васе два года, до переезда в Барнаул он жил в зоопарке «Роев ручей».
Зебра считается породой лошадей. Они живут маленькими группами, состоящими из самок с детёнышами и одного жеребца. В отличие от домашних лошадиных пород, зебры более своенравны и агрессивны по характеру – у них есть клыки, которыми они могут атаковать, почувствовав опасность.
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