Катунь24: В Алтайском крае мужчина разобрал стену котельной, чтобы украсть электродвигатель

Правоохранители уже задержали подозреваемого мужчину.

Фото: pixabay.com

Полицейские предварительно установили, что мужчина разобрал кирпичную стену недействующей котельной в Смоленском районе и похитил оттуда пять электродвигателей и один компрессор. Как выяснилось, 33-летний злоумышленник занимался ремонтом автомобилей. Несколько электродвигателей он использовал для личных машин, а оставшиеся комплектующие сдал в ближайший пункт приема металла.

Часть похищенного имущества полицейские изъяли, другую часть подозреваемый самостоятельно вернул потерпевшему.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ, сообщили в региональном управлении МВД.

Катунь24