Катунь24: В России введут учет домашних животных

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект о ведении учета домашних питомцев и мониторинга популяций животных без владельцев. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

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До 1 декабря 2021 года кабмин должен внести целый ряд поправок в законодательство.

Во-первых, до этого срока необходимо определить особенности владения и распоряжения организациями и муниципальными образованиями безнадзорными животными, включая передачу новым собственникам и установление ответственности.

Во-вторых, к 1 декабря в России должны ввести учет домашних питомцев, мониторинг состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и единые методики. Также будут регламентировать содержание и разведение домашних и диких животных, в том числе это касается клубов и ассоциаций.

Поправки коснутся и порядка передачи питомцев в приюты при невозможности содержания, а также изъятия в приюты при ненадлежащем обращении. Будет внедрена система реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда их жизни и здоровью или об угрозе его причинения.

Усовершенствуют и работу с животными без владельцев. Введут целевые показатели эффективности мероприятий, в том числе увеличение доли вакцинированных и стерилизованных. Появятся унифицированные нормы для приютов временного и постоянного содержания (в том числе необходимое количество животных, длительность нахождения, потребность в кормах и лекарствах).

Еще один блок поправок относится к формированию ответственного отношения к животным. Речь идет о стимулировании добровольной стерилизации, вакцинации, маркирования домашних питомцев, развитии благотворительной и волонтерской деятельности, разработке просветительских программ.

Правительству совместно с региональными властями поручено рассмотреть вопрос финансового обеспечения соответствующих расходов региональных бюджетов.

Генпрокуратуре президент поручил до сентября проверить соблюдение органами власти и организациями требований законодательства в области ответственного обращения с животными, пишет «Российская газета».

Катунь24