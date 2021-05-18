Катунь24: В России будут выпускать очки для борьбы с бессонницей

Серийное производство Ростех планирует начать с 2022 года.

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Предприятие госкорпорации «Ростех» — концерн «Техмаш» — планирует производить очки для борьбы с бессонницей. Кроме профилактики нарушения сна, они будут помогать людям восстанавливать суточные биоритмы в течение одного-двух дней, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Специальные очки будут производить на Самарском электромеханическом заводе.

«Спектр света, излучаемый очками Blue Sky pro, аналогичен солнечному свету утром с 6:00 до 10:00 и вечером с 14:00 до 18:00. Попадая на сетчатку глаза, он активирует работу клеток мозга, отвечающих за „внутренние часы“. В результате организм переключается из ночного режима на дневной. Для полного восстановления цикла сна и бодрствования очки нужно надевать по полчаса в день в указанные часы», — пояснили в компании.

Кроме этого, устройство можно будет использовать для более легкой адаптации к смене часовых поясов или для более комфортной работы в ночную смену. Разработчики отмечают, что очки помогут улучшить самочувствие при депрессиях и снижении концентрации внимания.

Эффективность разработки ученые доказали во время нейрофизиологических исследований. Например, использование очков в Заполярье обеспечило быструю адаптацию к условиям полярной ночи, отметил Ростех.

Катунь24