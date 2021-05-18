Катунь24: В Барнаул прибывают спортсмены из Венгрии на Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ

Чартеры с участниками прилетают сегодня, 17 мая 2021 года.

Утром в Барнаул уже прибыло 137 человек – спортсмены и представители официальной делегации Международной федерации каноэ. 114 гостей прилетели специальным прямым чартером из Будапешта, 23 человека – регулярными рейсами. Сейчас они проходят ПЦР-тестирование и аккредитацию. Уже завтра они начнут тренироваться.

Всего в Алтайский край приедут более 400 спортсменов из 55 стран мира: Франции, Дании, Канады, Колумбии, США, Эквадора, Мексики, Мозамбика и др. Ожидается, что за международными соревнованиями на гребном канале будут наблюдать около 20 тыс. человек.

Ожидается, что за международными стартами непосредственно на гребном канале будут наблюдать около 20 тысяч человек. В зрительской зоне гребного канала приготовлено 3 тысячи сидячих и 5 тысяч стоячих мест на каждый день.

Билеты на соревнования ещё можно купить в кассах города и через интернет на сайте Kassy.ru. Организаторы обещают разыграть призы среди болельщиков, в том числе квартиру и три автомобиля.

Катунь24