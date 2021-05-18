Катунь24: Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

Главная опасность мороженого заключается в большом содержании сахара. Об этом в интервью Sputnik рассказала медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина.

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«Самый главный вред мороженого – это сахар, который там содержится. При условии, что человек полностью здоров и у него нет никаких противопоказаний для холодного, как, например, какие-то болезни десен или зубов. Когда вы едите мороженое, стоит следить за содержанием сахара. Чтобы просто не превысить дневную норму. Если вы следите за питанием, следует ограничивать количество мороженого. Это сладкий продукт, его стоит есть как десерт», – отметила Кашубина.

Из-за сахара мороженое не очень полезно для маленьких детей, предупредила врач-терапевт.

«Мороженое может плохо сказаться на здоровье зубов, спровоцировать кариес. Поэтому как минимум необходимо чистить зубы после того, как вы покормите ребенка мороженым», – считает Ольга Кашубина.

Еще один возможный вред от мороженого – содержание в нем лактозы.

«Если у вас непереносимость молока, потому что у вас не хватает собственного фермента лактозы, после мороженого вы можете испытывать неприятные симптомы в кишечнике. В таком случае лучше есть мороженое в небольшом количестве. Это неопасно, если это не аллергия на молоко. Но, как правило, люди с аллергией на молоко мороженое в принципе никогда не едят», – сообщил эксперт.

Употребление мороженого в жару никак не влияет на здоровье человека, отметила врач-терапевт.

«Мороженое не сможет так резко снизить температуру тела, чтобы человек пострадал от перепада температур. Сиплость голоса связана с тем, что замерзают голосовые связки. Это неопасно для здоровья и не скажется на самочувствии», – сказала врач.

Катунь24