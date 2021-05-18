Катунь24: В Барнауле завершились гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова

Московские артисты представили свои лучшие спектакли в двух краевых театрах.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле завершились гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова

Еще до начала гастрольного тура все билеты раскупили 4 тысячи барнаульцев. Московские артисты привезли в городскую столицу четыре спектакля, которые показали на двух площадках: в краевом драматическом и молодежном театрах. Среди постановок: «Евгений Онегин», «Царь Эдип», «Наш класс» и «Крик лангусты».

«Тот спектакль, который воспринимается публикой, становится все равно аншлаговым. Рвутся люди! Потому что это самое интересное», – отметила Людмила Максакова, артистка Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова.

На сцене барнаульского театра выступил поистине звездный состав: Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Леонид Бичевин и многие другие. А для постановки «Царя Эдипа» специально из Национального театра Греции прилетели 12 актеров. Их хор погрузил зрителей в эпоху античности.

В постановке «Евгений Онегин» Римаса Туминаса главную роль исполнили два актера. Старого персонажа играет Сергей Маковецкий, молодого — Леонид Бичевин.

«Когда мы были в Китае, скажу честно, я даже не предполагал, что там будут такие аншлаги и такой вой. Думал, что Китай и Пушкин – две вещи несовместимые. Оказывается, там прекрасно Александр Сергеевич переведен на китайский язык», – поделился Сергей Маковецкий, народный артист России, артист Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова.

На последней постановке трагедии «Царь Эдип», которая завершала гастрольный тур театра Вахтангова в Барнауле, присутствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он обратился к руководству театра со словами благодарности.

Артисты московского театра приехали на гастроли в Барнаул в рамках своего юбилейного тура. В ноябре театру Вахтангова исполнится 100 лет. Такую же круглую дату в этом году отметит и краевой театр драмы. Поэтому гастроли обменные. Алтайские актеры выступят на московской сцене, где представят несколько постановок.

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